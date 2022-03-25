Galatasaray’dan Miralem Pjanic hamlesi! Gedson transferi sonrası Barcelona ile temas...

YAKIN İLİŞKİLER AVANTAJ OLABİLİR

Galatasaray'ın Domenec Torrent'in göreve gelmesi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeden kaynaklı Barcelona ile iyi ilişkiler kurmuş olması transferde bir avantaj yaratabilir. Devre arasında Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, yaz aylarında da orta sahadaki sorunu Miralem Pjanic ile gidermek istiyor.

Son dönemde sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Beşiktaş'ta bu sezon toplam 22 maça çıkan Pjanic, 4 asistlik skor katkısı sağladı.