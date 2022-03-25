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Galatasaray'dan Miralem Pjanic hamlesi! Gedson transferi sonrası Barcelona ile temas...

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Giriş Tarihi: 25.03.2022 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
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Galatasaray’dan Miralem Pjanic hamlesi! Gedson transferi sonrası Barcelona ile temas...

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Gedson Fernandes gibi isimlerin transferinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelen ve üç transferi de tamamlayamayan Galatasaray, Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ve gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılı takımın Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Pjanic'in durumunu sorduğu ifade edildi.

İspanyol basınına yansıyan haberde Galatasaray'ın Bosnalı yıldızı sezon sonunda kadrosuna katmak için devreye girdiği iddia edildi. Haberde ayrıca Beşiktaş'ın Pjanic'i takımda tutmak istediği kaydedildi.

31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Siyah-beyazlı kulübün Pjanic için satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bu sezon Beşiktaş'ta 22 maça çıkan Pjanic 4 asist katkısında bulundu.

GEDSON ÇALIMINA YANIT

Eski oyuncusu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'ın Miralem Pjanic transferiyle karşılık vereceği belirtildi.

YAKIN İLİŞKİLER AVANTAJ OLABİLİR

Galatasaray'ın Domenec Torrent'in göreve gelmesi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeden kaynaklı Barcelona ile iyi ilişkiler kurmuş olması transferde bir avantaj yaratabilir. Devre arasında Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, yaz aylarında da orta sahadaki sorunu Miralem Pjanic ile gidermek istiyor.

Son dönemde sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Beşiktaş'ta bu sezon toplam 22 maça çıkan Pjanic, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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