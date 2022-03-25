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Emre Belözoğlu'ndan Burak Yılmaz'a destek paylaşımı

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Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Emre Belözoğlu’ndan Burak Yılmaz’a destek paylaşımı

Süper Lig ekibi Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Portekiz maçında penaltı kaçıran Burak Yılmaz hakkında bir paylaşımda bulundu. Belözoğlu, milli takımda uzun yıllar forma giydiği Burak Yılmaz ile fotoğrafını paylaşıp kalp ve kral tacı emojisi koydu.

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