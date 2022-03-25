25 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Yusuf Yazıcı Rusya'da "en iyi oyuncu" seçildi

Yusuf Yazıcı Rusya'da "en iyi oyuncu" seçildi

SPOR
Giriş Tarihi: 25.03.2022
ABONE OL
Yusuf Yazıcı Rusya’da en iyi oyuncu seçildi

CSKA Moskova'da forma giyen Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig'de şubat ve mart aylarının en iyi oyuncusu seçildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA