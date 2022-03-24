24 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Stefan Kuntz'dan Portekiz maçı yorumu: İlk 11'lerinde birkaç ilginç nokta var

Stefan Kuntz'dan Portekiz maçı yorumu: İlk 11'lerinde birkaç ilginç nokta var

SPOR
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
ABONE OL
Stefan Kuntz’dan Portekiz maçı yorumu: İlk 11’lerinde birkaç ilginç nokta var

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off maçında Portekiz'e konuk olacak A Milli takımımızda teknik direktör Stefan Kuntz maç öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz "Sabaha göre kalbim daha hızlı atıyor. Portekiz 11'ini gördük, birkaç ilginç nokta var ama biz kendimize konsantreyiz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA