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Fenerbahçe deplasmanda mağlup! Baskonia - Fenerbahçe Beko: 77-62 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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Giriş Tarihi: 24.03.2022
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Fenerbahçe deplasmanda mağlup! Baskonia - Fenerbahçe Beko: 77-62 MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague'in 31. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede sarı lacivertliler, sahadan 77-62'lik skorla mağlup ayrıldı.

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