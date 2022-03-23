23 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Eczacıbaşı ve Halkbank voleybol takımlarına tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Eczacıbaşı ve Halkbank voleybol takımlarına tebrik

SPOR
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Eczacıbaşı ve Halkbank voleybol takımlarına tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile Halkbank Erkek Voleybol Takımını tebrik etti. İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA