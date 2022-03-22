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Eczacıbaşı CEV Kupası şampiyonu! İki final maçında da galibiyetlerle gelen şampiyonluk

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Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Eczacıbaşı CEV Kupası şampiyonu! İki final maçında da galibiyetlerle gelen şampiyonluk

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinde ilk maçta 3-1 yendiği Allianz MTV Stuttgart karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek şampiyonluğa ulaştı.

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