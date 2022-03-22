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Trabzonspor 8 dakikada 8,5 milyon TL kazandı

SPOR
Giriş Tarihi: 22.03.2022
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Trabzonspor 8 dakikada 8,5 milyon TL kazandı

Süper Lig'de dolu dizgin yoluna devam eden Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynayacağı mücadelenin biletleri satışa çıktıktan 8 dakika sonra bitti. Bordo mavili kulüp taraftarının yoğun ilgisiyle 8 dakikada 8,5 milyon TL kazandı.

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