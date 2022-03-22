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Portekiz Türkiye maçını Alman hakem Daniel Seibert yönetecek

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Giriş Tarihi: 22.03.2022
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Portekiz Türkiye maçını Alman hakem Daniel Seibert yönetecek

Son dakika haberine göre: A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

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