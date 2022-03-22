22 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Galatasaray Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

SPOR
Giriş Tarihi: 22.03.2022
ABONE OL
Galatasaray Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Galatasaray Kulübü ve Enerjisa Enerji ortaklığıyla Nef Stadyumu üzerine güneş enerjisi santrali kurulmuştu. Stadyum, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA