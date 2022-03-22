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Trabzonspor taraftarı kenti şampiyonluk için süslüyor

SPOR
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Trabzonspor taraftarı kenti şampiyonluk için süslüyor

Süper Lig lideri Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemesi taraftarı harekete geçirdi. Bordo mavili taraftarlar Trabzon şehrini 8 hafta kala süslemeye başladı.

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