Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçı hangi kanalda?
Portekiz Türkiye maçı ne zaman? Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında Portekiz ile karşılaşacak. Elemelerde G Grubu'nda ikinci olan Bizim Çocuklar, Dünya Kupası bileti alabilmek için tek maç usulü yapılacak play-off'ta Portekiz'i yenmenin yollarını arayacak. Peki, Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Portekiz Türkiye maçı ne zaman? Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Milliler, Portekiz'i elemesi durumunda İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle final maçına çıkacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
PORTEKİZ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off yarı finalinde Portekiz'e konuk olacak. Karşılaşma 24 Mart'ta Dragao Stadı'nda oynanacak. Portekiz-Türkiye müsabakası, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak.
KUNTZ, PORTEKİZ KARŞISINDA EKİBİNE GÜVENİYOR
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e karşı sahada Türk halkının gurur duyacağı bir takım olacağını söyledi.
TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Stefan Kuntz, 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile oynanacak müsabaka hakkında, "Maça hazırız. Çok manşetlere çıkacak, iddialı mesajlar veren biri değilim. Ancak şunu söylemek istiyorum, Portekiz karşılaşmasında çok iyi performans ortaya koyacağız. Türk halkının gurur duyacağı, kazanma azmimizi göreceği, coşkuyla destekleyeceği bir performans ortaya koyacağımızı söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Kuntz, "Enes Ünal çok formda, Burak Yılmaz da çok deneyimli. Forvette tercihiniz nasıl olacak?" sorusuna, "Enes'in ufak bir sakatlığı vardı. MR'a girmesi gerekti. Neyse ki çok önemli bir durumu yok. Bahsettiğiniz durumu yaşamak bizi zorluyor ama her zaman rekabet iyidir. Duruma göre bakacağız. (Gülerek) Belki ikisi birden oynayabilir." yanıtını verdi.
Portekiz maçıyla ilgili tüm analizleri yaptıklarını belirten Alman teknik adam, "Rakibin güçlü ve zayıf yönlerine baktık. Sadece kaybettikleri Sırbistan değil, gruptaki diğer maçlarını da analiz ettik. Rakibi tanıyoruz ama asıl bizim ne yapacağımız önem taşıyor. En iyi performansımızı nasıl sergileyeceğimiz, en çok fırsatı hangi şekilde yakalayabileceğimiz ve en yüksek öz güvenle nasıl oynayacağımız üzerine düşünüyoruz. Bizim taktiklerimiz bu düşüncelere bağlı olacak." şeklinde konuştu.
"Rakibin yıldızı dünya futbol tarihinin de en golcü oyuncusu olan Ronaldo. Merih (Demiral) onu iyi tanıyor. Adam adama oynaması gibi bir düşünceniz var mı?" sorusunu Alman teknik adam, "Ronaldo'yu adam adama markajla engellemek bir düşünce ama bizim düşüncemiz daha çok takım savunmasıyla ilgili. Ronaldo'ya pas atılacak alternatifleri kapatmak, onun birebir kalmasını engelleyecek taktikleri bulmak asıl düşüncemiz." şeklinde yanıtladı.
TÜRKİYE ADAY KADROSU
Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadro şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta Saha / Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)
PORTEKİZ ADAY KADROSU
Portekiz'in aday kadrosu ise şöyle:
Kaleci: Anthony Lopes (Olimpik Lyon), Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma)
Defans: Cedric Soares (Arsenal), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting Lizbon), Jose Fonte (Lille), Pepe (Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Orta saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting Lizbon), William Carvalho (Real Betis), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Bruno Fernandes (Manchester United), Otavio Monteiro, Vitinha (Porto), Bernardo Silva (Manchester City)
Forvet: Joao Felix (Atletico Madrid), Andre Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), Rafael Leao (Milan).
PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off final maçı 29 Mart 2022'de yapılacak.
Öte yandan, A Milli Takım Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.
22. DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
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- Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçı hangi kanalda?
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