Son dakika: Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil görevinden istifa etti
Son dakika haberine göre: Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren ve ligde 18. sırada yer alan Göztepe'de kulüp Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldı.
Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır."
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