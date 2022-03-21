21 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Cengiz Ünder'li Marsilya galip! Lemina'nın son dakikadaki golü yetmedi

Cengiz Ünder'li Marsilya galip! Lemina'nın son dakikadaki golü yetmedi

SPOR
Giriş Tarihi: 21.03.2022
ABONE OL
Cengiz Ünder’li Marsilya galip! Lemina’nın son dakikadaki golü yetmedi

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Marsilya sahasında Nice'i ağırladı. Kritik karşılaşma ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken, milli futbolcumuz Cengiz Ünder maça 11'de başladı ve 75 dakika oyunda kaldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA