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Fenerbahçe'de Szalai şoku! Yıldız oyuncu maça devam edemedi

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Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Fenerbahçe’de Szalai şoku! Yıldız oyuncu maça devam edemedi

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Konyaspor'u ağırladığı maçta Attila Szalai şoku yaşandı. Maçın 59. dakikasında sakatlanan Attila Szalai, oyuna devam edemedi ve yerini Filip Novak'a bıraktı.

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