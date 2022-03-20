Canlı I Real Madrid - Barcelona (CANLI SKOR) El Clasico'da tarihi skor!
Dünyada merakla takip edilen İspanya La La Liga maçlarından El Clasico'da lider Real Madrid sahasında Barcelona'yı ağırlıyor. Kritik maçta Barcelona rakibi karşısında farklı öne geçerken maçta ikinci yarı oynanıyor. İşte maçın 11'leri... Maça ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Real Madrid ile Barcelona, İspanya La Liga'nın 29. haftasında kozlarını paylaşıyor. Dev maçta, ev sahibi takımın yıldız golcüsü Karim Benzema sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.
REAL MADRID - BARCELONA İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius
Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Garcia, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Torres, Dembele, Aubameyang
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Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan El Clasico'da hakem Jose Martinez düdük çalıyor. Birçok dünya yıldızının sahne aldığı Real Madrid - Barcelona maçı, 200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın orta hakemi Juan Martinez Munuera ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
7' l Federico Valverde ceza sahasının hemen dışında yerden kendisine gönderilen pası alıyor ve güzel bir vuruşla topu sağ alt köşeye gönderiyor. Marc-Andre ter Stegen harika bir refleksle bu şutu engelliyor.
12' l Pierre-Emerick Aubameyang ceza sahasına girdi ve kalenin sağ tarafına çektiği güzel şutla kaleciyi geçmeye çalıştı, ama kaleci Thibaut Courtois aynı güzellikte bir kurtarış yaptı. Ousmane Dembele tarafından ceza sahası çizgisi civarından yapılan ani vuruş sol üst köşeye doğru gidiyor, ancak Thibaut Courtois güzel bir kurtarış yaparak topun ağlarla buluşmasını engelliyor.
18' l Ferran Torres ceza sahası çizgisinden sert bir şut çekiyor, ancak top sağdan dışarı gidiyor.
24' l Ferran Torres ceza sahası içinde kendisine gönderilen akıl dolu pası kontrol ediyor ve önemli bir gol pozisyonu yakalıyor. Oyuncu şutunu çekiyor, ancak top rakip defans oyuncusundan dönüyor.
29' l Ousmane Dembele topu Pierre-Emerick Aubameyang buluşturarak oyuncuya sadece ortada boşa çıkan kalecinin boş bıraktığı kaleye topu göndermek gibi basit bir iş bırakıyor ve oyuncu hata yapmayarak kalenin soluna doğru yaptığı kafa vuruşunda golü atıyor. Skor: 0-1
35' l Pierre-Emerick Aubameyang çok önemli bir fırsatı kaçırıyor! Oyuncu penaltı noktasından kalenin ortasına yerden çok sert bir vuruş yapıyor, ancak kaleci Thibaut Courtois güzel bir kurtarışla bu topu çıkartıyor.
36' l Vinicius Junior defans oyuncusunun müdahalesinin ardından ceza sahasında yerde kalıyor. Pozisyonu net olarak görmemiş olma ihtimali bulunan hakem devam işareti yapıyor.
38' l Ronald Araujo, Ousmane Dembele tarafından kullanılan köşe vuruşunda yükselerek topla buluşuyor ve yere doğru yaptığı kafa vuruşunda topu kalenin ortasına gönderiyor, kaleci Thibaut Courtois bu topa hiçbir şey yapamıyor. Skor: 0-2
İlk yarı sona erdi.
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