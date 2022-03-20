Canlı I Real Madrid - Barcelona (CANLI SKOR) El Clasico'da tarihi skor!

24' l Ferran Torres ceza sahası içinde kendisine gönderilen akıl dolu pası kontrol ediyor ve önemli bir gol pozisyonu yakalıyor. Oyuncu şutunu çekiyor, ancak top rakip defans oyuncusundan dönüyor.

29' l Ousmane Dembele topu Pierre-Emerick Aubameyang buluşturarak oyuncuya sadece ortada boşa çıkan kalecinin boş bıraktığı kaleye topu göndermek gibi basit bir iş bırakıyor ve oyuncu hata yapmayarak kalenin soluna doğru yaptığı kafa vuruşunda golü atıyor. Skor: 0-1

35' l Pierre-Emerick Aubameyang çok önemli bir fırsatı kaçırıyor! Oyuncu penaltı noktasından kalenin ortasına yerden çok sert bir vuruş yapıyor, ancak kaleci Thibaut Courtois güzel bir kurtarışla bu topu çıkartıyor.

36' l Vinicius Junior defans oyuncusunun müdahalesinin ardından ceza sahasında yerde kalıyor. Pozisyonu net olarak görmemiş olma ihtimali bulunan hakem devam işareti yapıyor.

38' l Ronald Araujo, Ousmane Dembele tarafından kullanılan köşe vuruşunda yükselerek topla buluşuyor ve yere doğru yaptığı kafa vuruşunda topu kalenin ortasına gönderiyor, kaleci Thibaut Courtois bu topa hiçbir şey yapamıyor. Skor: 0-2

İlk yarı sona erdi.