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Antalyaspor evinde Giresunspor'u 4-1 yendi | MAÇ SONUCU

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Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
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Antalyaspor evinde Giresunspor’u 4-1 yendi | MAÇ SONUCU

Antalyaspor ile Giresunspor 21/22 Süper Lig 30. hafta maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi Antalyaspor konuk ettiği Karadeniz ekibini 4-1 yendi. Antalyaspor'un golleri Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Fernando ve Naldo'dan geldi. Muhammed Gümüşkaya da Giresunspor'un tek golünü kaydeden isim oldu.

Antalya Stadyumu'nda oynanan ve Mustafa Kürşad Filiz yönettiği müsabaka saat 13.30'da başladı. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller; Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Fernando ve Naldo'dan geldi.

Giresunspor'un tek sayısını ise Muhammed Gümüşkaya penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 41'e yükseltti, Giresunspor ise 35 puanda kaldı.

İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Poli, Ndao, Doğukan, Wright, Luiz Adriano.

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Behich, Traora, Chiquingo, Muhammed, Suleymanov, Serginho, Umut.

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