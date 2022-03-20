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Rusya'da Yusuf Yazıcı fırtınası! Bu kez hat-trick yaptı

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Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
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Rusya’da Yusuf Yazıcı fırtınası! Bu kez hat-trick yaptı

Milli yıldız Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde gollerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Transfer olduğu ilk andan itibaren büyük bir etki gösteren Yusuf Yazıcı, CSKA'nın Rubin Kazan ile oynadığı maçta takımına verdiği 3 gollük katkı ile hat-trick yaptı.

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