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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! Aldığı darbeler sonrası ayağında kanama ve yaralar oluştu

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Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
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Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı! Aldığı darbeler sonrası ayağında kanama ve yaralar oluştu

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olan Galatasaray karşılaşmayı 3-1 kaybetti. Kerem Aktürkoğlu'na maç boyunca aldığı darbeler sonucu iki kez yerde kalırken Galatasaray'dan konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Kerem'in ayağının son maç sonundaki haline yer verildi.

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