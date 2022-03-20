20 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe geriden gelerek Konyaspor'u yendi! MAÇ SONUCU I Fenerbahçe Konyaspor 2-1

Fenerbahçe geriden gelerek Konyaspor'u yendi! MAÇ SONUCU I Fenerbahçe Konyaspor 2-1

SPOR
Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
ABONE OL
Fenerbahçe geriden gelerek Konyaspor’u yendi! MAÇ SONUCU I Fenerbahçe Konyaspor 2-1

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde ligin iddialı ekiplerinden Konyaspor'u ağırladı. Maçın başında geriye düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda skoru lehine çevirmeyi başardı. Önce eşitliği sağlayan sarı lacivertliler, 89. dakikada Pelkas'ın golüyle 3 puana uzandı.

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın en önemli mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe - Konyaspor müsabakası, Ülker Stadyumu'nda oynandı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Min Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri, Amilton, Cikalleshi

SERİ 6 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran ve sezonun en uzun serisini devam ettiren Fenerbahçe, bu süreçte 5. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 53'e yükselterek ikincilik yarışındaki iddiasını ispatladı. 2 haftalık galibiyet serisi sona eren Konyaspor ise 55 puanda kaldı.

Fenerbahçe, milli aradan sonra Yukatel Kayserispor deplasmanına gidecek. İttifak Holding Konyaspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından İrfan Can Kahveci'nin arka direğe ortasında burada bulunan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

16. dakikada Zajc'ın ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine sarkan Bright Osayi-Samuel'in uzak köşe vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi.

29. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası dışından sağ tarafından çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

35. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Cikalleshi, son çizgiye inerek pasını penaltı noktası üzerindeki Endri Çekiçi'ye aktardı. Çekiçi'nin kayarak vuruşunda kaleci Altay Bayındır'dan seken topu Bytqi tamamladı ve ağlara gönderdi. 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında Serdar Dursun, altıpasın önünde topu göğsüyle Pelkas'ın önüne indirdi. Yunan futbolcunun sert şutunda Musa Çağıran'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

66. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta köşede kaleci Sehic'ten seken top direğe çarparak kale çizgisi üzerinde Kim'in önünde kaldı. Güney Koreli oyuncunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

88. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Crespo'nun pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahasına girdikten hemen sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

Süper Lig'de Fenerbahçe oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor'u 2-1, Hatayspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-1, Alanyaspor'u 5-2 mağlup ederken, Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekken, Mert Hakan Yandaş ise cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise kart sınırında bulunuyor.

İSTANBUL'DA FENERBAHÇE'DE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 20 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı maçlarda 17 galibiyet aldı. Konyaspor deplasmanda 2 kez galip geldi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 1 müsabaka ise berabere tamamlandı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol atarken, yeşil-beyazlılar ise 20 kez ağları sarstı.

EN FARKLI GALİBİYET 5-0

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA