Fenerbahçe geriden gelerek Konyaspor’u yendi! MAÇ SONUCU I Fenerbahçe Konyaspor 2-1

SERİ 6 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran ve sezonun en uzun serisini devam ettiren Fenerbahçe, bu süreçte 5. galibiyetini aldı.



Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 53'e yükselterek ikincilik yarışındaki iddiasını ispatladı. 2 haftalık galibiyet serisi sona eren Konyaspor ise 55 puanda kaldı.



Fenerbahçe, milli aradan sonra Yukatel Kayserispor deplasmanına gidecek. İttifak Holding Konyaspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.