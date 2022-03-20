Real Madrid Barcelona canlı maç izle! Real Madrid - Barcelona El Clasico maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ

Xavi önderliğinde toparlanan ve Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynadığı maçlar nedeniyle Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Barcelona ise uzun bir aradan sonra El Clasico'da kazanmak istiyor. Benzema, Vinicius, Modric, Aubameyang, Depay, Pedri gibi dünya yıldızlarının yer alacağı, 36 kamerayla dünyanın en büyük futbol maçı prodüksiyonuyla, canlı grafikler eşliğinde 200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanacak El Clasico'yu Türkiye'de ise D-Smart canlı yayınlayacak.