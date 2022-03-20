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Real Madrid Barcelona canlı maç izle! Real Madrid - Barcelona El Clasico maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ

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Giriş Tarihi: 20.03.2022
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Real Madrid Barcelona canlı maç izle! Real Madrid - Barcelona El Clasico maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ

Real Madrid Barcelona canlı maç izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Real Madrid, PSG'yi devirmenin morali ve seyirci desteği ile dev maçın favorisi konumunda. Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nde eleyen Barcelona ise, uzun bir aradan sonra El Clasico'da kazanmak istiyor. Tüm dünyanın merakla beklediği El Clasico öncesi geri sayıma geçen futbolseverler, dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen karşılaşma için canlı yayın detayları merak ediliyor. İşte, Real Madrid Barcelona canlı maç izlemek için detaylar...

Dünyanın en fazla izlenen derbileri arasında yer alan Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan Ancelotti önderliğindeki Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi elemenin morali ve seyirci desteği ile Clasico'nun favorisi konumunda. Xavi önderliğinde toparlanan Barcelona'nın da göstereceği performans merak ediliyor. İşte, Real Madrid Barcelona canlı maç izlemek için detaylar...

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Liga'nın Türkiye'deki yayıncısı D-Smart, Pazar akşamı özel yayınlarla dünyanın en büyük futbol rekabeti olan El Clasico'yu izleyicisi ile buluşturacak.

İspanya La Liga'da Real Madrid ve Barcelona'yı buluşturacak El Clasico heyecanı, bugün saat 23.00'te Santiago Bernabeu Stadyumu'nda yaşanacak. Ligde liderlik koltuğunda oturan Ancelotti önderliğindeki Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi elemenin morali ve seyirci desteği ile Clasico'nun favorisi konumunda.

Xavi önderliğinde toparlanan ve Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynadığı maçlar nedeniyle Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Barcelona ise uzun bir aradan sonra El Clasico'da kazanmak istiyor. Benzema, Vinicius, Modric, Aubameyang, Depay, Pedri gibi dünya yıldızlarının yer alacağı, 36 kamerayla dünyanın en büyük futbol maçı prodüksiyonuyla, canlı grafikler eşliğinde 200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanacak El Clasico'yu Türkiye'de ise D-Smart canlı yayınlayacak.

Pazar akşamı 21.30'da İstanbul stüdyolarında başlayacak El Clasico heyecanını, Madrid'den canlı anlatımlarla Aykut Aydın ve yorumcu Ömer Üründül tamamlayacak. El Clasico, 23.00'te Madrid'den canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelirken, maç sonrası El Clasico özel programıyla karşılaşmanın analizi yapılacak.

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