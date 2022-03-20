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Penaltı pozisyonu çok saçmaydı! Domenec Torrent Gaziantep FK mağlubiyeti sonrasında konuştu

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Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
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Penaltı pozisyonu çok saçmaydı! Domenec Torrent Gaziantep FK mağlubiyeti sonrasında konuştu

Süper Lig'in 30.haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent maç sonu açıklamalarda bulundu. Torrent penaltı pozisyonunu saçma bulduğunu ifade ederken Bafetimbi Gomis'in karşı karşıya kaçırdığı gole ilişkin "Futbol adil bir oyun değil. 2-2 yapmamız lazımdı orada." dedi.

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