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Fernando Muslera'dan Gaziantep maçı sonrası flaş açıklama: Elimizde kalan tek şey bu ligi en iyi yerde bitireceğiz

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Giriş Tarihi: 20.03.2022
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Fernando Muslera’dan Gaziantep maçı sonrası flaş açıklama: Elimizde kalan tek şey bu ligi en iyi yerde bitireceğiz

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. Muslera "Ligi en iyi pozisyonda bitireceğiz. Elimizde kalan tek şey bu" ifadelerini kullandı.

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