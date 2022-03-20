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Fenerbahçe taraftarından Arda Güler tezahüratı

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Giriş Tarihi: 20.03.2022
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Fenerbahçe taraftarından Arda Güler tezahüratı

Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği Arda Güler, Konyaspor maçında da yedek kulübesinde. Sarı lacivertli taraftarlar ikinci yarının başında 17 yaşındaki Arda Güler'in oyuna girmesi için tezahüratlarda bulundu.

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