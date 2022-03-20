Gaziantep FK geriden gelerek Galatasaray'ı yendi! MAÇ SONUCU | Gaziantep FK Galatasaray 3-1
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Avrupa'da başarılı bir futbol sergilese de Süper Lig'de aradığını bulamıyor. Gaziantep deplasmanında 1-0 öne geçen Galatasaray, 2. yarıda üstünlüğünü kaybetti. Ev sahibi Gaziantep FK peş peşe bulduğu gollerle Galatasaray'ı 3-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Sarı kımızılılar, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. İkinci yarıda baskılarını artıran ev sahibi Gaziantep FK, Galatasaray'ı 3-1 yendi.
GAZİANTEP FK - GALATASARAY İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Papy, Caulker, Tosca, Sagal, Doğan, Recep, Maxim, Joao, Muhammet Demir
GALATASARAY: Muslera, Semih, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Morutan, Gomis
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
2. dakikada Gaziantep FK Muhammet Demir ile gole yaklaştı. Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın hatalı pasında topu ceza sahası önünde alan Doğan Erdoğan, meşin yuvarlağı Muhammet Demir'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top, kalenin az üstünden auta çıktı.
18. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında, Semih Kaya'nın ortasında topla ceza sahasında buluşan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ üstünden dışarı gitti.
24. dakikada Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Maxim meşin yuvarlığı ara pasla ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karışla kalan Kitsiou'ya ulaştırdı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Galatasaray golü buldu. Galatsaray'ın sol kanattan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlığı ceza sahası önündeki Morutan'a gönderdi. Morutan'ın penaltı noktasına yakın noktada vuruşunda defanstaki Sagal'dan dönen topu önünde bulan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluştu: 0-1.
45. dakikada Berkan İsmail Kutlu, ceza sahası çizgisinden çektiği şutta topu, kaleci Günay Güvenç uzanarak kornere çeldi.
45+3. dakikada ceza sağ çizgisine yakın noktada serbest vuruşu kullanın Maxim'in ortasında kalenin sağ dibinde buluşan Djilobodji, gelişine vurduğu topu kaleci Muslera'nın sağından ağlara ulaştırdı: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Detaylar gelecek...
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