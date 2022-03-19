Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final fikstürü

PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off final maçı 29 Mart 2022'de yapılacak.

Öte yandan, A Milli Takım Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.