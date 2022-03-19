Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final fikstürü
Portekiz Türkiye maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar, yarın İstanbul'da bir araya gelerek Porto'ya hareket edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off yarı final heyecanı yaşanıyor. Bizim Çocuklar, Portekiz'i elemesi durumunda Dünya Kupası'na katılmak için İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle karşılaşacak. Peki, Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
PORTEKİZ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off yarı finalinde Portekiz'e konuk olacak. Karşılaşma 24 Mart'ta Dragao Stadı'nda oynanacak. Portekiz-Türkiye müsabakası, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Play-off'ta karşılaşmalar, tek maç üzerinden oynanacak.
TÜRKİYE ADAY KADROSU
Stefan Kuntz'un belirlediği aday kadro şu şekilde:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta Saha / Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)
PORTEKİZ ADAY KADROSU
Portekiz'in aday kadrosu ise şöyle:
Kaleci: Anthony Lopes (Olimpik Lyon), Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma)
Defans: Cedric Soares (Arsenal), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting Lizbon), Jose Fonte (Lille), Pepe (Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Orta saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting Lizbon), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves, Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers), Bruno Fernandes (Manchester United), Otavio Monteiro (Porto), Bernardo Silva (Manchester City)
Forvet: Joao Felix (Atletico Madrid), Andre Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), Rafael Leao (Milan)
PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off final maçı 29 Mart 2022'de yapılacak.
Öte yandan, A Milli Takım Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.
22. DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
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