Enes Ünal gollerine devam ediyor! Bir gol de Athletic Bilbao ağlarına...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında, Getafe deplasmanda oynadığı maçta Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. Getafe, karşılaşmanın 3. dakikasında köşe vuruşunda gelen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderen Enes Ünal ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım ise 29. dakikada Yuri Berchiche ile beraberliği sağladı. Karşılaşmanın 66. dakikasında Jorge Cuenca kırmızı kart görerek, Getafe'yi 10 kişi bıraktı. Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 32. dakikada sarı kart gören Enes, 87. dakikada oyundan alındı ve yerine Jaime Mata girdi.