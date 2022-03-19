Enes Ünal gollerine devam ediyor! Bir gol de Athletic Bilbao ağlarına...
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında, Getafe ile Athletic Bilbao 1-1 berabere kalırken Getafe'nin golü milli futbolcumuz Enes Ünal'dan geldi. Enes gol krallığı yarışında Benzema'nın ardından ikinci sıraya yerleşti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında, Getafe deplasmanda oynadığı maçta Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. Getafe, karşılaşmanın 3. dakikasında köşe vuruşunda gelen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderen Enes Ünal ile 1-0 öne geçti.
Ev sahibi takım ise 29. dakikada Yuri Berchiche ile beraberliği sağladı. Karşılaşmanın 66. dakikasında Jorge Cuenca kırmızı kart görerek, Getafe'yi 10 kişi bıraktı. Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 32. dakikada sarı kart gören Enes, 87. dakikada oyundan alındı ve yerine Jaime Mata girdi.
ENES GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
La Liga'da bu sezon Getafe'nin attığı 27 golün 14'ünde imzası olan Enes, gol krallığı yarışında da Karim Benzema'nın (22 gol, Real Madrid) ardından Vinicius (Real Madrid) ile birlikte 2. sırada yer alıyor.
MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off maçının aday kadrosuna alınan Enes, Getafe'de gösterdiği başarılı performansla kısa bir aradan sonra tekrar milli takıma çağırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM ve PMYO'da aranan şartlar değişti! POMEM başvuru şartları değişti mi?
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?
- Survivor birleşme partisi başvuru ne zaman? Survivor birleşme partisi başvuru nereden, nasıl yapılır?
- Bakan Mahmut Özer açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
- Okullarda 2. dönem ara tatili ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?
- 📣 Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış! Son viraja girildi! Kim ne kadar maaş alacak? Ek gösterge zammı...
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- 📢 SGK'dan duyuru geldi! Önce başvuru yapan yararlanıyor! Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılıyor
- ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? ÖGG 2022 sınav sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanır? TIKLA-SORGULA...
- Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim belli oldu