A Milli Futbol Takımı’nın Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı! 3 sürpriz isim kadroda yer buldu

ÖZEL MAÇ OYNANACAK

A Milli Takım'ın Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.