18 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı! 3 sürpriz isim kadroda yer buldu

A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı! 3 sürpriz isim kadroda yer buldu

SPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
ABONE OL
A Milli Futbol Takımı’nın Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı! 3 sürpriz isim kadroda yer buldu

Son dakika spor haberi: Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Kadroda Umut Bozok, Yunus Akgün ve Doğukan Sinik ilk kez yer aldı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Kasımpaşa'nın formda golcüsü Umut Bozok, bonservisi Galatasaray 'da bulunan ve kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da dikkat çeken bir performans sergileyen Yunus Akgün ile Antalyaspor'un istikrarlı oyuncusu Doğukan Sinik, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

İLK MAÇ 24 MART'TA

24 Mart Perşembe günü Dragao Stadyumu'nda oynanacak Portekiz - Türkiye maçı TSİ 22.45'te başlayacak. A Milli Takım, Portekiz'i eleyip Play-Off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

ÖZEL MAÇ OYNANACAK

A Milli Takım'ın Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA