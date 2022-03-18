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Aslında maçı tutabilirdik ama kazanmak istedik: Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu

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Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Aslında maçı tutabilirdik ama kazanmak istedik: Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu. Avcı "Kaotik bir maç oynadık. Aslında maçı tutabilirdik ama kazanmak istedik." ifadelerini kullandı.

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