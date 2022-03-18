18 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Yayın ihalesiyle ilgili yeni gelişme! Saran Group'tan açıklama geldi

Yayın ihalesiyle ilgili yeni gelişme! Saran Group'tan açıklama geldi

SPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
ABONE OL
Yayın ihalesiyle ilgili yeni gelişme! Saran Group’tan açıklama geldi

Son dakika haberine göre: TFF'nin 3 yıllığına açtığı Süper Lig ve 1. Lig'de yayın ihalesiyle ilgili süreç devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Yeni yayıncı kuruluşun kim olacağı merakla beklenirken Saran Group'tan açıklama geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA