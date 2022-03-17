Yusuf Yazıcı’dan Trabzonspor sözleri! Şampiyonluk şimdiden hayırlı olsun

DÜNYA KUPASI SÖZLERİ

"EURO 2020 bizim için çok kötü geçti ama umarım Dünya Kupası'na gideriz. İyi bir ekibimiz, ben ümitliyim."

"ŞAMPİYONLUK TRABZONSPOR'A HAYIRLI OLSUN"

"Bence şampiyonluk Trabzonspor'a hayırlı olsun. Hep bir acaba var Trabzonspor için ama için bu kez böyle düşünmeye gerek yok. Trabzonspor benim çocukluğumun aşkı, kutlamalara gelmek isterim."

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE SAVAŞ OLSUN İSTEMEM"

"Dünyanın hiçbir yerinde savaş olsun istemem. Bunun milliyeti yok. Nerede masum insanlar zarar görüyorsa, bu herkesin sorunu. Ama Afrika, ama Filistin... Dünyanın neresinde olursa olsun bir çocuk öldüğünde, aç uyuduğunda benim vicdanım rahat etmiyor. Savaşı kazanan bir ülke varmış gibi görünecek ama ne olursa olsun, kaybeden insanlık olacak. Öncesinde pandemi, şimdi savaş... İnsanlığın mutluluğa ihtiyacı var."