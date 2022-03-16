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Barcelona 6 eksikle geldi! Galatasaray maçı öncesi kadro belli oldu

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Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Barcelona 6 eksikle geldi! Galatasaray maçı öncesi kadro belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray evinde İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi Barcelona'da 6 isim kadroda yer almıyor. İşte o isimler ve Barcelona kadrosunun detayları...

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