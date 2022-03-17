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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

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Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonucunda dört takımın çeyrek finale yükselirken, kalan dört takım da bu hafta oynanacak maçların ardından final kurasına katılmaya hak kazanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanırken, eşleşmelerinde tur atlayıp çeyrek finale kalan takımlar da belirleniyor. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Real Madrid
Atletico Madrid
Bayern Münih
Benfica
Manchester City
Liverpool
Villarreal
Chelsea

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu sonuçları

1. Maçlar

Sporting CP 0 - 5 Manchester City

Paris Saint-Germain 1 - 0 Real Madrid

Salzburg 1 - 1 Bayern München

Inter 0 - 2 Liverpool

Chelsea 2 - 0 Lille

Villarreal 1 - 1 Juventus

Benfica 2 - 2 Ajax

Atletico Madrid 1 - 1 Manchester United

2. Maçlar

Liverpool 0 - 1 Inter (Toplamda 2-1 Liverpool)

Bayern München 7 - 1 Salzburg (Toplamda 8-2 Bayern Münih)

Manchester City 0 - 0 Sporting CP (Toplamda 5-0 Manchester City)

Real Madrid 3 - 1 Paris Saint-Germain (Toplamda 3-2 Real Madrid)

Manchester United 0 - 1 Atletico Madrid (Toplamda 2-1 Atletico Madrid)

Ajax 0 - 1 Benfica (Toplamda 3-2 Benfica)

Juventus 0 - 3 Villarreal (Toplamda 4-1 Villarreal)

Lille 1 - 2 Chelsea (Toplamda 4-1 Chelsea)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2021/2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final kura çekimleri, 18 Mart Cuma günü Türkiye saatiyle 14:00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

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