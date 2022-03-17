Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonucunda dört takımın çeyrek finale yükselirken, kalan dört takım da bu hafta oynanacak maçların ardından final kurasına katılmaya hak kazanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanırken, eşleşmelerinde tur atlayıp çeyrek finale kalan takımlar da belirleniyor. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR
Real Madrid
Atletico Madrid
Bayern Münih
Benfica
Manchester City
Liverpool
Villarreal
Chelsea
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu sonuçları
1. Maçlar
Sporting CP 0 - 5 Manchester City
Paris Saint-Germain 1 - 0 Real Madrid
Salzburg 1 - 1 Bayern München
Inter 0 - 2 Liverpool
Chelsea 2 - 0 Lille
Villarreal 1 - 1 Juventus
Benfica 2 - 2 Ajax
Atletico Madrid 1 - 1 Manchester United
2. Maçlar
Liverpool 0 - 1 Inter (Toplamda 2-1 Liverpool)
Bayern München 7 - 1 Salzburg (Toplamda 8-2 Bayern Münih)
Manchester City 0 - 0 Sporting CP (Toplamda 5-0 Manchester City)
Real Madrid 3 - 1 Paris Saint-Germain (Toplamda 3-2 Real Madrid)
Manchester United 0 - 1 Atletico Madrid (Toplamda 2-1 Atletico Madrid)
Ajax 0 - 1 Benfica (Toplamda 3-2 Benfica)
Juventus 0 - 3 Villarreal (Toplamda 4-1 Villarreal)
Lille 1 - 2 Chelsea (Toplamda 4-1 Chelsea)
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