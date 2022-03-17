Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanırken, eşleşmelerinde tur atlayıp çeyrek finale kalan takımlar da belirleniyor. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?