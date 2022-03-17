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Trabzonspor'a Marek Hamsik müjdesi! Derbide sahada

SPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Trabzonspor’a Marek Hamsik müjdesi! Derbide sahada

Alt baldırındaki sakatlığı nedeniyle ülkesi Slovakya’ya giden ve 2 farklı doktora daha gözüken Marek Hamsik, Trabzon’a döndü. Yıldız futbolcunun Beşiktaş maçında forma giymesi bekleniyor.

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