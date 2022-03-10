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Trabzonspor'da Marek Hamsik gelişmesi! Tedavisi nedeniyle ülkesine gitti

SPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2022
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Trabzonspor’da Marek Hamsik gelişmesi! Tedavisi nedeniyle ülkesine gitti

Trabzonspor'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan tecrübeli yıldız Marek Hamsik'in tedavisi için Slovakya'ya gittiği açıklandı. Bordo Mavili ekipten yapılan açıklamada, "Sağ baldır kas yaralanması nedeniyle tedavisine devam edilen Marek Hamsik konsultasyon amacıyla Slovakya’ya gitmiştir. Futbolcumuza yarın MR görüntüleme ve diğer değerlendirmeler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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