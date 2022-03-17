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Süper Lig'in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Süper Lig’in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 30. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

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