17 Mart 2022, Perşembe
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Beşiktaş ile Şenol Güneş arasında büyük yakınlaşma!

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Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Beşiktaş ile Şenol Güneş arasında büyük yakınlaşma!

Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan teknik direktör Şenol Güneş'in lig sürerken takım devralmak istemediği ancak sezon sonuna olumlu baktığı belirtildi.

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