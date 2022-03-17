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Hakan Çalhanoğlu İtalya'da salladı!

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Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Hakan Çalhanoğlu İtalya’da salladı!

Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da manşetlerden düşmüyor. İtalya basını Inter'de başarılı bir grafik çizen milli yıldız için övgü dolu sözlerde bulundu. Hakan Çalhanoğlu istatistikleri Inter'de bir rekorun da sahibi oldu.

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