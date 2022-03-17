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Christian Luyindama'dan Galatasaray'a iyi haber! Sezon sonunda opsiyon kullanılacak

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Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Christian Luyindama’dan Galatasaray’a iyi haber! Sezon sonunda opsiyon kullanılacak

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray devre arasında Kongolu stoperi Luyindama'yı kiralık olarak Suudi Arabisyan'a yollamıştı. Yıldız oyuncu Suudi Arabistan'da başarılı bir performans sergilerken, Cimbom'a da iyi haber geldi.

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