Portekiz'in Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı!
Son dakika haberine göre: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı'mızla karşılaşacak Portekiz, aday kadrosunu açıkladı.
2022 Dünya Kupası Play-Off'unda A Milli Takımımız ile karşılaşacak Portekiz'in kadrosu açıklandı.
Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, 25 kişilik aday kadroyu duyurdu.
Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı kadroda, Joao Felix, Diego Jota, Bruno Fernandes gibi birçok yıldız aldı.
A Milli Takımımız, Portekiz ile 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Maçı kazanan, Kuzey Makedonya - İtalya eşleşmesinin galibiyle 27 Mart'ta mücadele edecek.
Teknik direktör Fernando Santos'un belirlediği 25 kişilik kadro şu şekilde:
Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)
Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)
Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)
Portekiz'in Türkiye'yi konuk edeceği karşılaşma, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Porto kentindeki Dragao Stadyumu'nda oynanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Berat gecesi yapılacak ibadetler: Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Diyanet Berat Kandili yapılması gerekenler
- Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili'nde adetliyken Kur'an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi?
- SONA YAKLAŞILDI! 3600 ek gösterge ile 600 puanlık artış yapılacak! Memur maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? 3. toplantı...
- İkici el araba alacakları ilgilendiriyor! En çok satılan 2. el araçlar açıklandı! Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Opel...
- Çanakkale Köprüsü açılış programı: 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? Takvim belli oldu
- Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2022 AK Parti'den 'asgari ücrete yılda iki kez zam' açıklaması! Son gelişmeler...
- Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Mart ayı TCMB faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Kandil simidi nasıl yapılır? Berat Kandili'ne özel evde yapılabilecek mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi
- Güncel akaryakıt fiyatları: 17 Mart benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? İndirim sonrası benzinin litre fiyatı kaç lira?
- MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM SON DUYURULAR!
- 17 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2022 Mart ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? Son durum!
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?