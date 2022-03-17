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Portekiz'in Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı!

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Giriş Tarihi: 17.03.2022
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Portekiz’in Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı!

Son dakika haberine göre: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı'mızla karşılaşacak Portekiz, aday kadrosunu açıkladı.

2022 Dünya Kupası Play-Off'unda A Milli Takımımız ile karşılaşacak Portekiz'in kadrosu açıklandı.

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, 25 kişilik aday kadroyu duyurdu.

Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı kadroda, Joao Felix, Diego Jota, Bruno Fernandes gibi birçok yıldız aldı.

A Milli Takımımız, Portekiz ile 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Maçı kazanan, Kuzey Makedonya - İtalya eşleşmesinin galibiyle 27 Mart'ta mücadele edecek.

Teknik direktör Fernando Santos'un belirlediği 25 kişilik kadro şu şekilde:
Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto), Rui Patricio (AS Roma)


Defans: Cedric Soares (Arsenal FC), Joao Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Jose Fonte (Lille OSC), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)


Orta Saha: Danilo Pereira (PSG), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Bernardo Silva (Manchester City)


Forvet: Joao Felix (Atlético Madrid), Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)


Portekiz'in Türkiye'yi konuk edeceği karşılaşma, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Porto kentindeki Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

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