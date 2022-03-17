Galatasaray Barcelona maçı CANLI İZLE! 📺 17 Mart GS Barcelona maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi
Galatasaray Barcelona maçı canlı izleme yolları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda son viraja girildi. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, İspanya devi Barcelona'yı eleyerek bir üst tura çıkmak istiyor. İstanbul'da heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, Galatasaray Barcelona maçı canlı nasıl izlenir? 17 Mart GS Barcelona maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte cevaplar...
Galatasaray-Barcelona maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? Galataaray, Barcelona ile tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek. Bu serüvende Galatasaray'ın 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunuyor. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı. Peki, Galatasaray Barcelona maçı canlı nasıl izlenir? 17 Mart GS Barcelona maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...
👉 GALATASARAY BARCELONA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR? 📺
Hemen şunu belirtelim Galatasaray - Barcelona maçı Exxen'den yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izleyebilmek için Exxen üyeliği almanız gerekiyor. Nef Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
İki takım arasında turun ilk ayağında İspanya'da yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
BARCELONA İLE 10. RANDEVU
Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 9 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.
SAHASINDA 3 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı takım, sahasında çıktığı son 3 resmi maçta mağlup olmadı. Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, sahasındaki son 3 müsabakada toparlanma sinyalleri vererek 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Sahasındaki son yenilgisini Süper Lig'in 23. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Galatasaray, 25. haftada Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 27. haftada Çaykur Rizespor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, Barcelona karşılaşmasında da bu grafiğini sürdürerek tur atlamak için mücadele edecek.
Türkiye'de 7 maça çıkan Katalan temsilcisi, bu müsabakaların 6'sını İstanbul, 1'ine de Trabzon'da yaptı. Son olarak Türkiye'de 24 Eylül 2002 yılında yine Galatasaray ile karşılaşan Barcelona, yaklaşık 20 yıl aradan sonra yine sarı-kırmızılılara konuk olacak.
Barcelona, söz konusu maçı 2-0 kazanmıştı.
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- Galatasaray Barcelona maçı CANLI İZLE! 📺 17 Mart GS Barcelona maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi
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