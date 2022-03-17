Feghouli Barcelona karşısında neden yok? Galatasaray Teknik Direktörü Torrent açıkladı

GOMİS TERCİHİ

Gomis, bize Camp Nou'daki maçta son 15 dakika bize çok yardımcı olmuştu. Ondan topu korumasını bize yardımcı olmasını isteyeceğiz.

Barcelona 11'i ve yedekleriyle çok kaliteli bir takım. Galatasaray ruhuyla mücadele edeceğiz. Camp Nou'da bunu başardık. Barcelona'ya boşluk verirsek, sıkıntılar yaşarız. Her pazar 4 atan bir takımdan bahsediyoruz. Boşluk verme şansımız yok.