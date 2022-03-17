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Feghouli Barcelona karşısında neden yok? Galatasaray Teknik Direktörü Torrent açıkladı

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Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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Feghouli Barcelona karşısında neden yok? Galatasaray Teknik Direktörü Torrent açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ilk 11'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Torrent, Feghouli'nin kas ağrısı nedeniyle kadroda yer almadığını söylerken, Gomis tercihinin de nedenini açıkladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için Barcelona ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte İspanyol çalıştırıcının o sözleri;

Barcelona kısa bir maç istiyor olacak. Biz ise uzatmaya çalışıyor olacağız. Taraftarlarımızın desteği çok önemli. Zorlandığımız dakikalarda özellikle. Çok büyük avantajımız olacaktır.

FEGHOULİ İLE KONUŞTUK

Feghouli'yi Beşiktaş maçında oyundan almak zorunda kalmıştık kas ağrısı nedeniyle. Onunla konuştuk ve bu maçta oynamamasının daha iyi olacağını söyledi. Dolayısıyla böyle karar verdik.

GOMİS TERCİHİ

Gomis, bize Camp Nou'daki maçta son 15 dakika bize çok yardımcı olmuştu. Ondan topu korumasını bize yardımcı olmasını isteyeceğiz.

Barcelona 11'i ve yedekleriyle çok kaliteli bir takım. Galatasaray ruhuyla mücadele edeceğiz. Camp Nou'da bunu başardık. Barcelona'ya boşluk verirsek, sıkıntılar yaşarız. Her pazar 4 atan bir takımdan bahsediyoruz. Boşluk verme şansımız yok.

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