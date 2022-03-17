Feghouli Barcelona karşısında neden yok? Galatasaray Teknik Direktörü Torrent açıkladı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ilk 11'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Torrent, Feghouli'nin kas ağrısı nedeniyle kadroda yer almadığını söylerken, Gomis tercihinin de nedenini açıkladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için Barcelona ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent maç öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte İspanyol çalıştırıcının o sözleri;
Barcelona kısa bir maç istiyor olacak. Biz ise uzatmaya çalışıyor olacağız. Taraftarlarımızın desteği çok önemli. Zorlandığımız dakikalarda özellikle. Çok büyük avantajımız olacaktır.
FEGHOULİ İLE KONUŞTUK
Feghouli'yi Beşiktaş maçında oyundan almak zorunda kalmıştık kas ağrısı nedeniyle. Onunla konuştuk ve bu maçta oynamamasının daha iyi olacağını söyledi. Dolayısıyla böyle karar verdik.
GOMİS TERCİHİ
Gomis, bize Camp Nou'daki maçta son 15 dakika bize çok yardımcı olmuştu. Ondan topu korumasını bize yardımcı olmasını isteyeceğiz.
Barcelona 11'i ve yedekleriyle çok kaliteli bir takım. Galatasaray ruhuyla mücadele edeceğiz. Camp Nou'da bunu başardık. Barcelona'ya boşluk verirsek, sıkıntılar yaşarız. Her pazar 4 atan bir takımdan bahsediyoruz. Boşluk verme şansımız yok.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BERAT KANDİLİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU: Berat Kandili'nde hangi sureler okunur? İşte Berat gecesinde okunacak dua ve sureler...
- Galatasaray - Barcelona canlı maç izle! GS - Barcelona maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme linki! EXXEN Spor...
- Sivas ve Erzurum'da yarın okullar tatil olacak mı? 18 Mart'ta Sivas ve Erzurum'da okullar tatil olacak mı? Son dakika açıklamalar...
- Konya ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Konya ve Karaman'da okullar tatil olacak mı? Konya Valiliği son dakika açıklamalar...
- Kocaeli ve Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Kocaeli ve Sakarya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- ❄ 18 Mart kar tatili olan iller güncel liste: Yarın okullar var mı, yok mu? 18 Mart Cuma okullar tatil mi? Giresun, Bitlis, Karaman...
- Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil olacak mı? 18 Mart'ta Ordu ve Samsun'da okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- İMPERİAL TOBACCO ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: 17 Mart sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi? Davidoff slims, Bianca, West grey...
- Galatasaray Barcelona maçı CANLI İZLE! 📺 17 Mart GS Barcelona maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi
- Berat gecesi yapılacak ibadetler: Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Diyanet Berat Kandili yapılması gerekenler
- Kandilde regl olanlar ne yapmalı? Berat Kandili'nde adetliyken Kur'an dinlenir mi, camiye girilir mi, tesbih çekilir mi?