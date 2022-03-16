Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çok sert sözler: Kulüpler Birliği'nden çıkarız
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, açıklamalarda bulundu. Elmas, "Umarım takımımız Barcelona'da göstermiş olduğu oyunu kendi sahamızda da gösterir. Ali Sami Yen destanlarına bir yenisini eklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Elmas ayrıca "Süper Lig AŞ mevcut Kulüpler Birliği yapısıyla kurulamaz. Son derece samimiyetsiz ortam var. Böyle devam ederse, Kulüpler Birliği'nden çıkarız." dedi.
İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:
Umarım takımımız Barcelona'da göstermiş olduğu oyunu kendi sahamızda da gösterir. Ali Sami Yen destanlarına bir yenisini eklemek istiyoruz. Kuruluş felsefemiz, Türk olmayan kulüpleri yenmek ve Galatasaray bunlardan hiçbir zaman kopmadı.
Bunun sonucunda da futbolda tek Avrupa kupası alan kulübüz. Bu yetmez, bunu her branşta devam ettirmek istiyoruz. Popüler olmama imkanını göze alarak, son derece cesur kararlar alarak Galatasaray'ın bu kaostan çıkan ilk kulüp olması için pozitif girişimler yapıyoruz.
"TÜRK FUTBOLU DİBE VURMUŞ DURUMDA"
Türk futbolu, dibe vurmuş durumda. Problemleri halının altına süpürmeyen kulüpler, başarılı olacak.
"BÜTÇE HEDEFİMİZ 30-35 MİLYON EURO"
Hedefimiz, bütçeyi 30-35 milyon civarına indirmek. Sporda asıl yöneticilik kabiliyeti, doğru bütçeyle başarı elde etmek. Biz, zor olanın peşinden gidiyoruz. Geçmişte bu zararları eden yönetimler, yöneticiler, hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyorlar ortada.
Bizim baştan bir stratejimiz vardı ve bu stratejinin hala doğru olduğunu düşünüyorum. Uygulamada, arzu ettiğiniz hıza ulaşamayabilirsiniz ancak bu stratejiden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın 5-10 senesini düşünmek gerekliliği var.
"G.SARAY'IN DURUMU İÇ AÇICI DEĞİL"
Bizim jenerasyonumuza bırakılan Galatasaray'ın durumu iç açıcı değildi. Biz gelecek jenerasyonlara daha iyi bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Kulüpler Birliği adına üç başkanımız, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya giderek 9 hakemin maç yönetmemesi adına talepte bulundular. Bu listedeki isimlerin çoğu, hatta hepsi, bu listede varlar. Üstüne 4 hakem daha var.
"LOBİ YAPANLAR VAR"
Birtakım lobiler ve güç gösterisinde bulunan kulüpler var. Bir sonraki TFF seçimleri için bile lobi yapanlar var. Türk futbolu bu kadar büyük bir kaosun içinde. Kulis çalışmaları başladı. Bunun en büyük zararını da Türk futbolu çekiyor.
Niçin, hangi takıma hata yapmışlar ? Bunları çok iyi incelemek lazım. Bu kararları alırken bu hakemlerin ailesi olduğunu ve bir vefa gösterilmesi gerektiğini bilmek gerekiyor. Yapılış zamanı ve şekli yanlış oldu.
"G.SARAY'A OPERASYON YAPILDI"
Galatasaray'a ciddi bir operasyon yapıldı. Bir kulübün lehine hakem yapan hakemlerin, geçen gün liste çıkarttırdım, bütün hakemlerimizin hangi takımın maçını yönettiği ve dinlendirildiğinin tablosu geldi.
Belli kulüplerin aleyhine hata yapan hakemlerin ceza aldığı ve o kulüplerin az hakemle devam ettiği ortaya çıkacak. Hakemler adına son alınan kararın zamanlaması son derece yanlıştır.
"KAOS SEZONUNDAYIZ"
Kaos sezonundayız. 10 hafta kala hakemler görevden alındı. O zaman bununla ilgili suç duyurusunda bulunalım ve herkes aklansın. Şu an bunu herkes söyleyebilir.
"TRABZON'UN EMEKLERİNE HAKSIZLIK ETMEMEK LAZIM"
Trabzonspor, şu anda lider. Buraya gelmek için çok ciddi bir emek verdiler. Bu emeğe haksızlık etmemek lazım. Son derece de başarılı gidiyorlar. Onun için bu konuları birbirine karıştırmamak lazım. Bizim konumuz, sistem.
"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN ÇIKARIZ"
Süper Lig AŞ mevcut Kulüpler Birliği yapısıyla kurulamaz. Son derece samimiyetsiz ortam var. Böyle devam ederse, Kulüpler Birliği'nden çıkarız.
Hakem kararlarından bazı kulüpler çok memnun, bazı kulüpler değil. Çalışmadığını düşündüğümüz MHK sisteminde alınan bu karar için bile aramızda anlaşamıyoruz.
Havuz konusunda ise havuzun değeri düşerse Türk futbolu zarar görür. Ligin kalitesini büyütmek için ciddi fedakarlık yapacağız.
"AVRUPA BAŞARILARI İSTİYORUZ"
Oyuncular birer insan, bazıları gitmek istemeyebilir bazıları gitmek ister. Doğru şartlar oluşursa her oyuncumuza izin veririz. Bu seneki gibi tekrarlanan Avrupa başarıları istiyoruz.
"İBRA KORKUM YOK"
İbra edilmeme korkum yok! Zor bir göreve geldik. Ciddi bir disiplinle kulübü yönetiyoruz. Bugünlerde kendilerini iktidarda görmek isteyen veya ibra etmemekten zevk alan bir grup var.
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