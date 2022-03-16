Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkabilmek için son sınavını verecek olan Galatasaray, Barcelona ile rövanş maçına çıkacak. Galatasaray, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı İspanya ekibi Barcelona'yı Nef Stadı'nda konuk edecek. Bu dev karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Barça rövanş maçı ayın kaçında oynanacak? İşte merak edilenler..

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Barcelona maçı saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

İki takım arasında turun ilk ayağında İspanya'da yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.