Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Barça rövanş maçı ayın kaçında oynanacak?
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray ile İspanya'nın Barcelona takımı karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar bugün yaptığı antremanla Barcelona maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Barça rövanş maçı ayın kaçında oynanacak? İşte Galatasaray Barcelona rövanş maçının detayları...
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkabilmek için son sınavını verecek olan Galatasaray, Barcelona ile rövanş maçına çıkacak. Galatasaray, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı İspanya ekibi Barcelona'yı Nef Stadı'nda konuk edecek. Bu dev karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Barça rövanş maçı ayın kaçında oynanacak? İşte merak edilenler..
GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray - Barcelona maçı saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
İki takım arasında turun ilk ayağında İspanya'da yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
BARCELONA İLE 10. RANDEVU
Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 9 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.
SAHASINDA 3 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı takım, sahasında çıktığı son 3 resmi maçta mağlup olmadı. Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, sahasındaki son 3 müsabakada toparlanma sinyalleri vererek 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Sahasındaki son yenilgisini Süper Lig'in 23. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Galatasaray, 25. haftada Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 27. haftada Çaykur Rizespor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, Barcelona karşılaşmasında da bu grafiğini sürdürerek tur atlamak için mücadele edecek.
Türkiye'de 7 maça çıkan Katalan temsilcisi, bu müsabakaların 6'sını İstanbul, 1'ine de Trabzon'da yaptı. Son olarak Türkiye'de 24 Eylül 2002 yılında yine Galatasaray ile karşılaşan Barcelona, yaklaşık 20 yıl aradan sonra yine sarı-kırmızılılara konuk olacak.
Barcelona, söz konusu maçı 2-0 kazanmıştı.
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