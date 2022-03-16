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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme uzatıyor

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Giriş Tarihi: 16.03.2022
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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme uzatıyor

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya'nın sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalayacağı 6 genç yetenek.

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