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Fenerbahçe'de Berke Özer belirsizliği! Flaş transfer gelişmesi

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Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Fenerbahçe’de Berke Özer belirsizliği! Flaş transfer gelişmesi

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Berke Özer hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Genç file bekçisi hakkında ayrılık iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

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