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Canlı I Lille - Chelsea (CANLI SKOR) Şampiyonlar Ligi'nde üst tura kim çıkacak?

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Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Canlı I Lille - Chelsea CANLI SKOR Şampiyonlar Ligi’nde üst tura kim çıkacak?

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Chelsea'ye 2-0 mağlup olan Lille, evinde güçlü rakibini yenerek tur biletini kapmak istiyor. Chelsea ise ilk maçta elde ettiği skor avantajını koruyarak bir üst tura çıkmak istiyor. İşte maçın ilk 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Chelsea'yi ağırlıyor.

LILLE - CHELSEA 11'LER:

Lille: Jardim, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Djalo, Bamba, Andre, Xeka, Gudmundsson, Burak Yılmaz, Jonathan David

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho Kovacic, Alonso; Pulisic, Havertz

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FRANSIZLAR SÜRPRİZ PEŞİNDE

İngiltere'de oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden Fransız ekibi, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Chelsea ise avantajını koruyarak çeyrek final biletini almayı amaçlıyor.

İTALYAN HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

Stade Pierre Mauroy'da oynanacak Lille - Chelsea maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetiyor. Bu gece TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanıyor.

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