Canlı I Lille - Chelsea (CANLI SKOR) Şampiyonlar Ligi'nde üst tura kim çıkacak?
Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Chelsea'ye 2-0 mağlup olan Lille, evinde güçlü rakibini yenerek tur biletini kapmak istiyor. Chelsea ise ilk maçta elde ettiği skor avantajını koruyarak bir üst tura çıkmak istiyor. İşte maçın ilk 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Chelsea'yi ağırlıyor.
LILLE - CHELSEA 11'LER:
Lille: Jardim, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Djalo, Bamba, Andre, Xeka, Gudmundsson, Burak Yılmaz, Jonathan David
Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho Kovacic, Alonso; Pulisic, Havertz
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FRANSIZLAR SÜRPRİZ PEŞİNDE
İngiltere'de oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden Fransız ekibi, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Chelsea ise avantajını koruyarak çeyrek final biletini almayı amaçlıyor.
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