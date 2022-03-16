Barcelona Teknik Direktörü Xavi Galatasaray maçı öncesi konuştu: Çok zor bir atmosfer olacak ilk maçtan daha agresif olacaklar
Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında karşılaşacak olan İspanyol temsilcisi Barcelona'da teknik direktör Xavi maç öncesi açıklamalarda bulundu. Xavi, Galatasaray'ın Avrupa'daki her takımla rekabet edebilecek bir seviyede olduğunu söylerken "Çok zor bir atmosfer olacak. Şartlar farklı. Hatta ilk maçtan daha agresif olacaklardır. Bunun bilincindeyiz" dedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanşında İspanyol ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.
GALATASARAY AVRUPA'DA HER TAKIMLA REKABET EDEBİLİR
NEF Stadyumu'nda oynanacak müsabakada kazanan taraf çeyrek final biletini cebine koyacak. Kritik karşılaşma öncesi İstanbul'a gelen Katalan ekibinde teknik direktör Xavi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımı öven Xavi, "Galatasaray, Avrupa'da her takımla rekabet edebilir, bunu gösterdi." dedi.
İşte o sözler:
Xavi: Bizim için bir final maçı. Bu takımın Avrupa'da yarışabileceğini göstermek istiyoruz. Galatasaray ilk maçta bizi durdurdu. Etkili olamadık ve üstümüze düşeni yapamadık. Final gibi bir maç olacak. Çünkü telafisi olacak. Atmosferi de biliyoruz. Kazanmamız gerekiyor.
ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ
İlk maçtaki müsabakaya benzer bir karşılaşma olacak. Galatasaray'ın savunması ve Inaki Pena ilk maçta çok iyi performans gösterdi. Bunu aşmak için çözüm bulmaya çalışacağız ve bu şekilde oynayacağız.
En büyük hedefimiz gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Avrupa Ligi'ni kazanmak, bizi bu hedefe götürür. Şu anda sadece Galatasaray maçına odaklanmış durumdayız, ötesini düşünmüyoruz.
"GALATASARAY AVRUPA'DA HER TAKIMLA REKABET EDEBİLİR"
Inaki Pena, ilk maçta olağanüstüydü. Galatasaray, Avrupa'da her takımla rekabet edebilir, bunu gösterdi.
Daha iyi defans yapmalıyız. Düzeltmemiz gereken birçok şey var. Son dönemde birçok şeyi değiştirdik ama değiştirmemiz gereken konular var. Formda olduğumuz için iyi sonuçlar aldık. Daha iyi antrenman yapıp, daha iyi sonuçlar almalıyız tabii ki.
İlk maçı çok iyi analiz ettik. İlk maçta neleri yapamadığımızı gördük. Galatasaray'ın hakkını verelim ilk maçta çok kompakt oynadılar. Hatalarımızı analiz ettik ve daha iyisini yapabilmek için iyi çalıştık.
DOMENEC BİZİ ÇOK İYİ TANIYOR
Domenec bizi çok iyi tanıyor, çok iyi bir teknik direktör. Galatasaray'ın bize sorun çıkaracağını biliyorduk. Galatasaray, ilk maçta çok iyiydi. Bakalım neler olacak.
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