Barcelona Teknik Direktörü Xavi Galatasaray maçı öncesi konuştu: Çok zor bir atmosfer olacak ilk maçtan daha agresif olacaklar

İşte o sözler:

Xavi: Bizim için bir final maçı. Bu takımın Avrupa'da yarışabileceğini göstermek istiyoruz. Galatasaray ilk maçta bizi durdurdu. Etkili olamadık ve üstümüze düşeni yapamadık. Final gibi bir maç olacak. Çünkü telafisi olacak. Atmosferi de biliyoruz. Kazanmamız gerekiyor.

ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ



İlk maçtaki müsabakaya benzer bir karşılaşma olacak. Galatasaray'ın savunması ve Inaki Pena ilk maçta çok iyi performans gösterdi. Bunu aşmak için çözüm bulmaya çalışacağız ve bu şekilde oynayacağız.

En büyük hedefimiz gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Avrupa Ligi'ni kazanmak, bizi bu hedefe götürür. Şu anda sadece Galatasaray maçına odaklanmış durumdayız, ötesini düşünmüyoruz.