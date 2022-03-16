Barcelona tarihinde bir ilk! Camp Nou Stadı'nın adı değişti
İspanya'nın Barcelona Kulübü, Spotify şirketi ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Camp Nou Stadı'nın isim hakkının yanı sıra futbol ve kadın futbol takımlarını kapsayan, 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Barcelona tarihinde ilk defa stadyumun adının değişerek Spotify Camp Nou olacağı bildirildi.
Spotify ismi ayrıca 2022-2023 sezonundan itibaren erkek ve kadın A futbol takımlarında formaların önünde yer alacak ve antrenman formalarında da kullanılacak.
Müzik uygulama şirketi olan İsveç merkezli Spotify ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Barcelona herhangi bir finansal bilgi paylaşımı yapmadı.
İspanyol basını ise kulübe yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, her anlaşma için 65 milyon avroluk kazanç elde edileceği iddia edildi.
Joan Laporta'nın kulüp başkanlığını yaptığı Barcelona'nın Spotify ile yaptığı anlaşmanın yürürlüğe girmesi için nisan ayı başındaki genel kurul toplantısında oylanıp kabul edilmesi gerekiyor.
Finansal olarak zor bir dönemden geçen Barcelona, 1,3 milyar avro ile İspanya'da en fazla borcu olan kulüp olarak biliniyor.
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