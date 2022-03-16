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Beşiktaş'tan flaş hamle! Teknik direktörlük için Andre Villas-Boas ile görüşmeler başladı

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Giriş Tarihi: 16.03.2022 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022
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Beşiktaş’tan flaş hamle! Teknik direktörlük için Andre Villas-Boas ile görüşmeler başladı

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde ortaya konan kötü futbol sonrası yeni hoca arayışları hız kazandı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı; Daniel Farke ve Andre Villas-Boas’la temas halinde. Yerli aday olarak 1 numarada bulunan Şenol Güneş beklemede.

Siyah-Beyazlılar'ın Avrupa ve Süper Lig 'deki hedeflerinin boşa çıkması sonrasında Türkiye Kupası'nda da havlu atılmasının ardından Önder Karaveli'nin gelecek sezon da takımın başında olma ihtimali ortadan kalkmıştı.

Yeni teknik direktör konusunda başlayan çalışmalar, Yukatel Kayserispor mağlubiyeti sonrasında başlarken önceki günkü derbi sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi'nin talimatıyla daha da hızlandı.

Bu doğrultuda Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın; Daniel Farke ve Andre Villas Boas başta olmak üzere birkaç yabancı teknik direktörle görüşmelerini hızlandırdığı belirtildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda doğal aday konumunda bulunan Şenol Güneş, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada kulübün başındaki hocaya saygı duyduğunu söylemişti.

Sezon sonuna kadar dinlenme kararı alan Güneş'in, bazı kulüplerden teklifler gelmesine rağmen lig bitimini bekleme konusunda ısrarcı olduğu ve Beşiktaş'tan alması muhtemel teklife göre kariyer planlamasını yapacağı belirtildi.

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