Beşiktaş’tan flaş hamle! Teknik direktörlük için Andre Villas-Boas ile görüşmeler başladı

Sezon sonuna kadar dinlenme kararı alan Güneş'in, bazı kulüplerden teklifler gelmesine rağmen lig bitimini bekleme konusunda ısrarcı olduğu ve Beşiktaş'tan alması muhtemel teklife göre kariyer planlamasını yapacağı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN